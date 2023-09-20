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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالموافقة على تعديل موعد مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي المقرر لها 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لتقام في السابعة مساءً بدلًا من السادسة.

كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

تعرف على الموعد الجديد لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب، في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الأثيوبي، في طريق الدفاع عن لقبه الذي يحمله بالموسم الماضي.