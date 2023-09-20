نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب عمر سيد معوض جناح فريق شباب الأهلي مواليد 2006 بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة التي شارك فيها أمس ضد سموحة في بطولة دوري الجمهورية.

وقال سيد معوض والد عمر عبر حسابه على تويتر: "قدر الله ماشاء فعل الحمد والشكر لله رب العالمين في اليوم اللي بيوصل فيه عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الاهلي عمر يجيله اصابة الحمد لله على كل حال وان شاء الله يجع زي الأول واحسن.دعواتكم لعمر ربنا يشفيه".

وتعرض عمر سيد معوض للإصابة في مشاركته مع فريق 2005 ضد سموحة أمس الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب النادي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

وكان عمر معوض قد لعب أساسيا حتى تعرض للإصابة قبل خروجه من المباراة والدفع بـ محمد عبدالله في مركز الجناح الأيمن.