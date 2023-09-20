انت الان تتابع خبر الرد الصادم: ميسي يفجر المفاجأة بتصريحه عندما يُستفسر عن أفضل لاعب في العالم... رد غير متوقع يثير الجدل والجمهور يندهش! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هل كنت تنتظر شيئًا آخر؟ إنها روعة كرة القدم. قال المذيع لميسي: بخلافك، من ترى أفضل لاعب في العالم؟ أجاب ميسي دون تردد: هناك مبابي، نيمار، هازارد، سواريز وأغويرو. سارع المذيع ليقول له: كريستيانو رونالدو. ولم يترك ميسي مجالًا لأحد وتحدث بالحقيقة التي يعرفها لأنه يحب كرة القدم حقًا.

وقال للمذيع: أنا وكريستيانو معًا في القائمة، إلى جانبه يا صديقي. هل قرأت وسمعت ذلك؟

وفي عام 2023، بعد أن عاش العالم لسنوات طويلة في عصر حمل اسمهما، في مؤتمر صحفي، سئل كريستيانو رونالدو عن منافسته مع ميسي، وكان الرد تمامًا كما كان عليه: كانت منافسة كبيرة. من يحب كريستيانو لا يجب عليه أن يكره ميسي أو العكس. لقد غيرنا تاريخ كرة القدم. نحن نحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. إنه يصنع طريقه، كما أفعل أنا طريقتي.

ويستمر الإرث. لقد شاركنا في مسرح عالم كرة القدم لمدة 15 عامًا. لا أقول أننا أصدقاء، لكننا زملاء في المهنة ونحترم بعضنا البعض.

هذا هو سحر كرة القدم، وهذا هو ما يدور حولها، الاحترام والتقدير، احترام وتقدير الجميع، وإن كان بعض المؤثرين يستخدمون العكس للوصول إلى أهدافهم، فأنا سأضع نفسي معكم وأقول إن وقعنا في تلك الفخ، فإنه الآن الوقت المناسب للخروج منه. فذلك الكلام الذي يتم تقديمه ولا يتأجل ولا يفيد أبدًا.

الفائدة الحقيقية هي احترام تلك السنوات التي قدموها لنا، تقديرها وشكرهم عليها.

ستبقى كرة القدم التي أوجدها كريستيانو وميسي، للأبد.