ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على يونيون برلين

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على يونيون برلينحقق ريال مدريد انتصارا قاتلا بنتيجة (1-0) على حساب ضيفه يونيون برلين، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه المتألق جود بيلينجهام الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة (90+4).

وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل يونيون برلين المجموعة بدون نقاط.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث أرسل جود بيلينجهام كرة ساقطة في منطقة الجزاء، نحو خوسيلو الذي ارتقى وسدد رأسية بين أحضان الحارس فريدريك رونو في الدقيقة 3.

وبنفس السيناريو أرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية من الطرف الأيمن نحو خوسيلو، الذي مرت تسديدته بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 6.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، من خارج منطقة الجزاء، نفذها ديفيد ألابا الذي سدد بقوة زائدة لتمر أعلى مرمى فريدريك رونو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 23، نفذ لوكا مودريتش ركلة ركنية لريال مدريد من الطرف الأيمن، وأرسل كرة مقوسة داخل المنطقة، ارتقى خوسيلو للتسديد بالرأس، لكن الكرة مرت أعلى العارضة الأفقية.

وحاول ناتشو التسديد من خارج المنطقة، بكرة قوية مرت بعيدا عن مرمى يونيون برلين، في الدقيقة 33.

وصوب تشاوميني كرة قوية من مسافة بعيدة عن منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى الفريق الألماني في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، كاد جوسينس أن يخطف هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 48، إذ تلقى تمريرة داخل المنطقة، وصوب كرة أرضية أمسك بها على مرتين الحارس كيبا.

وأهدر رودريجو فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، إذ تلقى كرة من فاسكيز وانطلق داخل المنطقة وسدد لكن الحارس تصدى للكرة، قبل أن ترتد وتصل لمودريتش الذي أرسل عرضية أخرى للبرازيلي الذي صوب لكن هذه المرة في القائم الأيسر، بالدقيقة 51.

وأرسل رودريجو كرة عرضية من الطرف الأيمن، نحو خوسيلو الذي ارتقى وسدد بالرأس لمسها الحارس قبل أن ترتطم بالقائم الأيسر في الدقيقة 63.

وحاول مودريتش التسديد على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس رونو تألق في التصدي لها وحولها إلى الركنية في الدقيقة 69.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 77، لوجود لمسة يد على أحد مدافعي يونيون برلين، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.

ومرر إبراهيم دياز كرة لرودريجو الذي استلم وسدد بين أحضان الحارس في الدقيقة 85.

واقتنص جود بيلينجهام هدف الانتصار القاتل لريال مدريد في الدقيقة 94، إذ سدد فالفيردي كرة ارتطمت بالدفاع الألماني لتصل أمام بيلينجهام الذي وضعها بكل سهولة في الشباك، ويؤمن أول 3 نقاط للميرنجي في مشواره

المصدر -موقع مزورة