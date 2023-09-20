عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر الرسمي لمواجهة نظيره فريق بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - سيرجو ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسين - بيليستري- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

وتنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، بتعليق "عصام الشوالي".