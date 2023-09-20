نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجوم الفريق.. قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدًا الخميس، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز، غياب أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، في مستهل مشوار الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.



وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - علي ياسر.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء غدًا الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري العام 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.