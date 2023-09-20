نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي الرسمي أمام براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام نظيره براجا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة مسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

تشكيل نابولي أمام براغا في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يتسلح نابولي بتشكيل مكون من:-

في حراسة: ميريت

في الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جوان جيسوس، أوليفيرا

في الوسط: زيلينسك، لوبوتاكا، انجويش

في الهجوم: كافاخستار، اوسيمين، بوليتانو

موعد مباراة نابولي وبراجا

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة نابولي وبراغا

ومن المقرر أن يقام اللقاء المرتقب بين الفريقين بملعب استاد بلدية دي براغا، وذلك في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبراغا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن نابولي يقع في المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا والتي تضم بجانبه أندية: ريال مدريد - يونيون برلين- سبورتنج براغا.