نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة سموحة والجونة اليوم الأربعاء في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع فريق سموحة السكندري في فخ التعادل السلبي أمام أول ضيفه نادي الجونة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

وجاء هدف الموج الأزرق الأول في المباراة بالدقيقة الرابعة من أقدام المهاجم المنضم حديثا إلى سموحة فادي فريد.

حيث توغل مصطفى البدري داخل منطقة جزاء الجونة، ليمرر عرضية أرضية على قدم فادي فريد الذي وضع الكرة داخل الشباك بلمسة واحدة.

وشهدت المواجهة العديد من المحاولات من جانب صاحب الأرض على مرمى الجونة، وسط تألق كبير من حارسه أحمد مسعود والذي تصدى لضربة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة 58 نفذت على مرتين، بجانب تصديه للعديد من التسديدات القريبة في الشوط الأول وتدخل العارضة.

وجاء الرد من جانب الفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد إحراز المغربي أحمد بلحاج هدف التعادل من ركلة جزاء.