نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنجم رئيسًا لنادي الشباب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد إبراهيم بن عبد الله المنجم، في الفوز برئاسة نادي الشباب السعودي بشكل رسمي، وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.

وتم عقد انتخابات الجمعية العمومية غير العادية في نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، لاختيار مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة الانتخابية 2023-2027.

وتكمن محمد المنجم من حسم منصب رئاسة نادي الشباب السعودي، بعد أن حصد 18 ألف و985 صوت، مقابل 440 صوت للمرشح عبد العزيز بن فهد حمد المالك.

وجاءت قائمة المنجم لرئاسة نادي الشباب السعودي كالتالي:

- مرشح الرئاسة: محمد إبراهيم بن عبد الله المنجم.

- مرشح نائب الرئيس: عبد الله بن أحمد عبد الله الأسطاء.

- مرشحو العضوية: محمد بن سليمان عبد الله آل الشيخ، فهد بن حسن عشق الغامدي، عبد الله بن فهد عبد الله الزومان، سعود بن عبد العزيز إسماعيل داغستاني، سعود بن عبد المحسن سعود العساف، محمد بن سعد محمد الراجح العنقري.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة السعودية، كانت قد قامت بتكليف خليف بن عبد الله الهويشان بتسيير شؤون نادي الشباب، بعد أن صدر قرار بحل مجلس إدارة النادي المعتمد برئاسة خالد آل ثنيان، وذلك على إثر استقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة.