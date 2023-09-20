نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للسيدات يفوز على جنوب السودان برباعية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب مصر لكرة القدم للسيدات على نظيره جنوب السودان برباعية نظيفة في مستهل مشوار المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات على ستاد بترو سبورت بالقاهرة.

وأحرزت أهداف مصر كلًا من سامية أدم وحلا مصطفى وأمنية سمير ومايا إيهاب.

وكان محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات قد اعتمد على تشكيل ضم كل من: مها الدمرداش وندى عماد ونورا خالد وأمنية سمير ومايا إيهاب وسامية أدم ومهيرة علي وسارة إسماعيل وحلا مصطفى وسارة عصام ومنة طارق.