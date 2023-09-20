نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يدرس إقالة تامر مصطفى من منصبه.. ويوسف أبرز المرشحين لخلافته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي إنبي، أن إدارة النادي تدرس إمكانية إقالة تامر مصطفى خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن المدرب افتعل أكثر من أزمة قبل بداية الموسم، علاوة على الخسارة الأولى التي تلقاها الفريق في بداية مشوار الدوري المصري الممتاز أمام الداخلية.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة غضب داخل إدارة النادي البترولي من تامر مصطفى، في ظل حالة عدم التركيز التي يعيشها المدرب مؤخرا، كما دخل في أكثر من أزمة مع ايمن الشريعي رئيس النادي.

وكان تامر مصطفى قد لوح بالرحيل عن نادي إنبي مطلع الموسم الجاري، لكن إدارة النادي عقدت جلسة مع المدرب لمنعه من الرحيل عن صفوف الفريق، وتم حل الأزمة عن طريق محمد إسماعيل مدير الكرة.

في الوقت ذاته، فأن إدارة نادي إنبي تدرس بعض السير الذاتية تحسبًا لرحيل تامر مصطفى عن منصب المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر داخل النادي البترولي، أن هناك عددًا من الأسماء المطروحة حال رحيل الجهاز الفني الحالي، ويعد أبرز الأسماء المرشحة وبقوة محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وأشار، إلى أن اسم يوسف يحظى بدعم كبير بين أعضاء مجلس إدارة إنبي، بالإضافة إلى أنه تم رفض فكرة عودة حلمي طولان بسبب الخلافات العديدة مع أيمن الشريعي في وقت سابق، كما تحفظ مسئولو النادي البترولي على إمكانية التعاقد مع عماد النحاس والذي لم يحظى بقبول إدارة الفريق البترولي.

لذلك، ارتفعت أسهم محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني لفريق إنبي حال اتخاذ قرار رسمي خلال الفترة المقبلة برحيل تامر مصطفى عن تدريب النادي البترولي.