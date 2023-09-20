نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية - البنك الأهلي يدعم صفوفه بـ "سوسن ورودينا" استعدادا للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادي البنك الأهلي في التعاقد مع الثنائي سوسن ممدوح مهاجم فريق جمهورية شبين لكرة القدم النسائية، ورودينا البن لاعبة الترام السكندري للكرة النسائية، لتدعيم صفوف فريق البنك الأهلي إستعدادًا للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024.

و الجدير بالذكر أن البنك الأهلي لكرة القدم النسائية يقوده محمد محسن مديرًا فنيًا، وكان أول ظهور لفريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الماضي وظهر الفريق بشكل قوي وأحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري خلف وادي دجلة حامل اللقب والأميرية وصيف الدوري الممتاز للكرة النسائية.