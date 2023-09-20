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أحمد جودة - القاهرة - علق جود بيلينجهام، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، على فوز الملكي اليوم بهدف قاتل من توقيعه أمام نظيره يونيون برلين، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وسجل جود بيلينجهام الهدف القاتل لصالح النادي الملكي بالدقيقة الأخيرة من زمن مباراة يونيون برلين، التي أقيمت على أرضية ستاد سانتياجو برنابيو.

أول تعليق من بيلينجهام بعد الفوز على يونيون برلين

وقال بيلينجهام في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة:" لم يكن هذا أجمل هدفي لي، أريد أن أكون في منطقة الخصم أكثر لأكون خطيرا أكثر لمساعدة الفريق".

وتابع: "لقد صبرنا حتى النهاية، كنا نعلم أنه سيكون لدينا فرص كثيرة وفي النهاية حصلنا على ما نريده".



وكان ريال مدريد قد ضم النجم الشاب، جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند السابق في صفقة انتقال نهائي لمدة 6 مواسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.