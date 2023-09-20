نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنابري يضرب مرمي مانشستر يونايتد بالهدف الثاني.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن سيرجي جنابري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من تسجيل هدف الفريق البافاري الثاني في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الدقيقة 32 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي نادي بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.