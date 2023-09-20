نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هو الأول في تاريخ ريال سوسيداد.. إحصائية مميزة لرايس مينديز بعد هدفه بمرمي الإنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح برايس مينديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد الإسباني في تسجيل إحصائية مميزة له رفقة ناديه عقب الهدف الذي أحرزه في شباك إنتر ميلان.

برايس يُسجل في شباك الإنتر في دوري أبطال أوروبا

وسجل برايس مينديز، نجم نادي ريال سوسيداد أولى أهداف فريقه أمام إنتر ميلان في المُباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء والموافق 20 سبتمبر في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف مينديز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول للمباراة التي تُلعب الآن بين الفريقين على ملعب أنويتا.

ووفقًا للإحصائيات الواردة، فإن مينديز هو أول لاعب لريال سوسي يُسجل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن ريال سوسيداد يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كل من إنتر ميلان وريد بول سالزبورج وبنفيكا البرتغالي.