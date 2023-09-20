نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. بيراميدز يحسم مصير أوسوريو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي الزمالك للإطاحة بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه حال الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

ويلتقي غدا الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق بيراميدز في افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورهنت إدارة نادي الزمالك الإطاحة بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بخسارة الفارس الأبيض أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي تفكير إدارة نادي الزمالك في إقصاء المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه حال الهزيمة من بيراميدز، خاصة بعد الخسارة أمام فريق أرتا سولار في كأس الكونفدرالية بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب.