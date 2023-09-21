نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك بشكل مؤقت قرارا عاجلا بشأن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة جديدة بشأن تحرك إدارة نادي الزمالك لاتخاذ قرارًا جديدًا.

وقال عبر برنامجه على قناة mbc مصر.: “من الواضح أن الزمالك ينهي اتفاقه مع مدير فني جديد لخلافة اوسوريو”.