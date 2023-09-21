نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يكشف تفاصيل أزمة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.

وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على النجم الأحمر في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

كما يغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك جريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.

وأضاف جوارديولا: لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحا في المباريات المقبلة، لن أشتكي لكن التعامل مع غياب 5 لاعبين مهمين للإصابة أمر صعب.

ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنجهام فورست يوم السبت.