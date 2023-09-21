نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ضمك، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 21-9-2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك اليوم في دوري روشن السعودي

يخوض نادي الهلال مواجهة قوية أمام نظيره ضمك مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

موقف الفريقين بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين

يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 مباريات فاز في 5 لقاءات، وحسم التعادل مواجهة واحدة.

في المقابل يتواجد فريق ضمك في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك اليوم في دوري روشن للمحترفين

تنقل أحداث مباراة الهلال وضمك، عبر شبكة قنواتSSC الرياضية السعودية تحديدا من خلال قناة SSC Hd1.