نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة لا تتوقعها.. ماذا طلب فاروق جعفر من حسين لبيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشغل انتخابات نادي الزمالك القادمة والمنتظرة من جانب عاشقي ومحبي الفارس الأبيض، حيزا كبيرا من الحديث داخل الوسط الرياضي المصري، لخروج الفريق من الأزمات الطاحنة التي تصيب النادي منذ الموسم الماضي.

وتشهد الانتخابات هذا العام، تكاتف كبير من جانب رموز الزمالك، حول مختلف المرشحين، لخدمة نادي الزمالك وعودته من جديد إلى سابق عهده.

- هجوم على فاروق جعفر



وصرح طارق جبريل المدير المالي السابق لنادي الزمالك: " أن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق وأحد المرشحين الجدد في انتخابات الأبيض، طلب الدخول في قائمة حسين لبيب ولكن تم رفضه، لأن حسين لبيب يرى أن هشام نصر أفضل في منصب نائب الرئيس"

وتابع: "المقارنة بين فاروق جعفر وحسين لبيب ظالمة، مفيش مقارنة من الأساس بين لبيب وجعفر، حسين لبيب فارق بشكل كبير عن فاروق في الإدارة".

وتستعد كتيبة الفارس الأبيض، لخوض أولى مواجهاتها في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.