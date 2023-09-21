نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتراجع مركزا واحدا بتصنيف الفيفا للمنتخبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح اليوم التصنيف الشهري للمنتخبات والذي تراجع فيه منتخبنا الوطني المصري على المركز 35 عالميا والرابع عربيا والخامس إفريقيا.

واحتل المنتخب المغربي المركز 13 عالميا ويأتي في صدارة المنتخبات العربية والإفريقية بينما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث إفريقيا والثاني عربيا حيث احتل المركز 29 عالميا.

واحتل المنتخب الجزائري المركز 34 وهو الثالث عربيا والرابع إفريقيا بينما إحتل المنتخب السعودي المركز 57 عالميا ويأتي المنتخب القطري في المركز 61 عالميا.