نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ41.. ماذا فعل جيلبرتو مع الأهلي لتعشقه الجماهير الحمراء؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صال وجال بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مدار 8 مواسم، أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ القلعة الحمراء، امتاز بالسرعة الفائقة لتطلق عليه الجماهير لقب "الظهير الطائر" وامتلك مهارات فذة في المراوغة والمرور من المنافسين ووفاءًا شديدًا للكيان الأحمر، هو الأنجولي سبستيان جيلبرتو.

ماذا فعل جيلبرتو مع الأهلي لتعشقه الجماهير الحمراء؟

يطفئ جيلبرتو شمعة عيد ميلاده الـ41، اليوم الخميس، حيث أنه من مواليد 21 سبتمبر لعام 1982، بدأ مسيرته في صفوف بترو أتلتيكو وتألق معه بشكل لافت للأنظار مما دفع النادي الأهلي للتعاقد معه في عام 2002 ليبدأ مسيرة النجاح مع المارد الأحمر والتي استمرت حتى عام 2010 حقق خلالها العديد من البطولات.

خاض جيلبرتو 125 مباراة بقميص النادي الأهلي في الدوري المصري وسجل 7 أهداف وصنع 23 آخرين، فيما شارك في 49 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

بينما لعب 4مباريات في السوبر الإفريقي، و4 في السوبر المصري، و2 في كأس العالم للأندية، ولم يسجل خلالهم أي أهداف فيما أرسل 5 تمريرات حاسمة..

ويعد جيلبرتو من أنجح اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي، حيث توج مع الفريق الأحمر بـ21 بطولة جاءت كالآتي:

• 6 بطولات الدوري المصري

• 5 بطولات السوبر المصري

• 3 بطولات كأس مصر

• 3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا

• 4 السوبر الإفريقي

• 1 برونزية كأس العالم للأندية

بعد رحيله عن الأهلي تنقل جيلبرتو بين عدة أندية منها ليرس البلجيكي وليماسول القبرصي وبترو لواندا وبنفيكا الأنجوليين قبل اعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 2014 ليسدل الستار على مشواره بالملاعب.

ورغم رحيله عن الأهلي منذ عدة سنوات لكنه لم ينسى اللحظات السعيدة في مشواره مع الفريق حيث صرح في وقت سابق: "الأهلي هو بيتي الذي قضيت فيه أجمل أيام عمري، وسأظل للأبد منتميا لهذا النادي" والذي يؤكد على انتمائه الشديد للقلعة الحمراء.

فارس الجبهة اليسرى سبستيان جيلبرتو.. نال عشقًا خاصًا وقدرًا كبيرًا من الاحترام من قبل جماهير الأهلي العريضة وثقةّ فائقة الحدود في إمكانياته الفنية الهائلة ووفاءه الشديد في الدفاع عن القميص الأحمر.