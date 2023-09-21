نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الخميس في دوري Nile والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2024

ويشهد اليوم الخميس مواجهات هامة في ختام الجولة الأولى وهي الزمالك ضد بيراميدز وفاركو ضد مودرن فيوتشر والإتحاد السكندري ضد سيراميكا كيلوباترا

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري Nile

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري Nile

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي في السابعة مساءا بتوقيت مصر ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات، ويستضيف فريق فاركو نظيره مودرن فيوتشر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في الرابعة عصرا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت الإمارات، فيما يستضيف الإتحاد السكندري نظيره سيراميكا كيلوباترا على ملعب استاد الإسكندرية في السابعة مساءًا بتوقيت مصر ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس في دوري Nile

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباريات اليوم الخميس، فيما تقدم ستوديو تحليلي يتضمن مجموعة من المحللين وخبراء التحكيم.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

- الزمالك ضيفا على بيراميدز في ضربة البداية

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا من الفريقين لبداية قوية على حساب الآخر، حيث يطمح الزمالك في تعويض اخفاقات الموسم الماضي، فيما يسعى بيراميدز لضمان مركز متقدم وحجز مقعد ضمن رباعي المقدمة بشكل مبكر.

واعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود بسيوني حكما للساحة، وكلا من أحمد توفيق طلب وعمر فتحي مساعدين، ومحمود رشدى حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد حكما مساعدا للفيديو.

- فاركو ومودرن فيوتشر

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا على نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

واختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته اليوم بالقاهرة، توجه بعدها الفريق للمبيت بالاسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة، فيما أكد الجهاز الفني للاعبين على ضرورة نسيان الهزيمة أمام فريق سينجيدا بهدف دون رد في الكونفدرالية والإفريقية والتركيز على مواجهات الدوري المحلي.

فيما يسعى فريق فاركو بقيادة البرتغالى ريكاردو فورميسينيو لتحقيق نتيجة ايجابية في مستهل منافسات في الدوري بعد التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

- زعيم الثغر يطمح ببداية قوية على حساب سيراميكا كيلوباترا

يستضيف فريق الإتحاد السكندري نظيره سيراميكا كيلوباترا في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.