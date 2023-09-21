نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلينجهام منقذ ريال مدريد والثنائي جواو حلم جماهير برشلونة ومفاجآة مدوية لمانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "الصحف الأوروبية صباح اليوم" والذي سنتناول خلاله أبرز المانشيتات والأخبار الصادرة من عدد كبير من الصحف العالمية في الساعات الأولى من صباح الخميس 21-9-2023، وتأتي إليكم تباعًا في الأسطر التالية.

بيلينجهام منقذ ريال مدريد

علقت صحيفة “ماركا” الإسبانية حول تألق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة على صعيد البطولات المحلية بالإضافة إلى البطولات القارية حيث سجل بيلينجهام هدف الفوز القاتل على حساب فريق يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة “ماركا” لها اليوم أن بيلينجهام أصبح منقذ لفريق ريال مدريد في الفترة الاخيرة في ظل غياب كلًا من فينسيوس جونيور للإصابة بالإضافة إلى عدم وجود مهاجم صريح مثل كريم بنزيما في الموسم الماضي.

ريال مدريد سيظل في المقدمة

وعلى الجانب المقابل فإن صحيفة "آس" الإسبانية تغنت فريق ريال مدريد بعد الفوز على حساب فريق يونيون برلين في الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث كتبت اليوم في المانشيت الرسمي لها أن فريق ريال مدريد سوف يظل دائما رقم واحد في تلك المباريات بعد تسجيل بيلينجهام هدف الفوز القاتل في الدقيقة 94.

موندو ديبورتيفو: حلم جماهير برشلونة أصبح مع الثنائي جواو

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الجارى أن الثنائي جواو فيليكس وجواو كانسيلو تألقوا مع فريق برشلونة بشكل كبير مما أصبحت الجماهير تعول عليهم كثيرًا.

وأضافت الصحيفة أن التمرد انتهى وأصبحت الجماهير تنتظر المباريات لرؤية الصفقات الجديدة التي قام بها خوان لابورتا رئيس الفريق.

أونانا يفاجئ جماهير مانشستر يونايتد بتصريحات قوية

علق حارس المرمي الكاميروني أونانا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بتصريحات قوية بعد الخطأ الكبير في مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن الجماهير تفاعت مع أونانا بعد أن طلب الأخير إجراء مقابلة صحفية من أجل أن يعتذر عن الخطأ الذي فعله في مباراة بايرن ميونخ وأكد أنه أقوي من عدد كبير من لاعبى مانشستر يونايتد.