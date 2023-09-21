نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي بفانكوفر الكندية.. فيفا يبدأ جولات ميدانية للمدن المستضيفة كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأ مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في جولته التفقدية للمدن التي من المقرر أن تستضيف أحداث ومباريات بطولة كأس العالم القادمة 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويشارك في المونديال هذا العام 48 منتخب من مختلف قارات العالم.

وتستضيف 16 مدينة من البلاد الثلاثة المنظمة للبطولة أحداث مباريات المونديال القادم، حيث كانت مدينة ميامي الأمريكية أول البلاد التي عقد بها اجتماعا لوفد الفيفا في جولته.

وتهدف فكرة زيارة وفد الفيفا لكل المدن المستضيفة لمباريات البطولة، من أجل التنسيق ومراقبة كافة استعدادات المدن المنظمة لاستقبال وفود المنتخبات المشاركة.

وأعلن وفد الاتحاد الدولي، عن مواصلة رحلة التفقد للمدن المستضيفة للبطولة، والتي ستستمر لأسابيع قادمة والتي تختيم في مدينة فانكوفر الكندية.