نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يتعاقد مع حارس مرمى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع حارس مرمى نادي الزمالك "محمد نديم"، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

يعتبر محمد نديم صاحب الـ 22 عام من حراس مرمى الواعدين بالكرة المصرية، بدأ حياته بنادي سبورتنج، ثم انتقل لنادي الزمالك.

تعد صفقة محمد نديم العاشرة والأخيرة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا، محمد فخري، فارس السيد،كريم نبيل،باباكار وعمرو وردة".

يواجه فريق فاركو نظيره مودرن فيوتشر اليوم الخميس في أولي جولاته ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024، والتي تقام في تمام الرابعة مساءا على ملعب استاد برج العرب.

يسعي فريق فاركو في هذا اللقاء للفوز علي نظيره مودرن فيوتشر وحصد ثلاث نقاط من أجل تحقيق بداية جيدة في اولي مبارياتهم بالموسم الجديد.