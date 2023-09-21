الاتحاد السكندري يستضيف سيراميكا كليوباترا في أولي جولات الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يلاقي نادي الاتحاد السكندري تحت القيادة الفنية الاولي لكابتن طارق العشري نظيره سيراميكا كليوباترا في أولي مواجهات الدوري العام موسم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ المقرر إقامتها في السابعة مساءأ علي استاد الإسكندرية

الاتحاد السكندري يستضيف سيراميكا كليوباترا

و يخوض زعيم الثغر المباراة بقائمة مكونة من المهدي سليمان وعمر صلاح لحراسة المرمي بينما في مركز خط الدفاع والاطرف هشام وصلاح سيف تقا واحمد ياسين واحمد غنيم ومحمود شبانة وكريم الديب ومصطفي ابراهيم عمرو صالح وكلا من في خط الوسط مورو ساليفو وخالد الغندور وبلال السيد وأحمد عيد ورجب عمران واحمد الشيخ وهاني الطامي واحمد عادل ميسي وعبد الغني محمد بينما في خط الهجوم بيكالي اوبامي ومابولولو

