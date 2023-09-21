تشكيل الهلال المتوقع لمباراة ضمك في دوري روشن.. نيمار وميتروفيتش في الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم عن تشكيل الهلال المتوقع لمباراة ضمك، في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك اليوم في دوري روشن السعودي

من المقرر أن تقام أحداث مباراة الهلال ضد ضمك مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موقف الفريقين بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين

يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 مباريات فاز في 5 لقاءات، وحسم التعادل مواجهة واحدة.

في المقابل يتواجد فريق ضمك في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ضمك اليوم في دوري روشن للمحترفين:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، البليهي، الشهراني، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، ميشيل ديلغادو، روبن نيفيس.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، نيمار، دي أوليفيرا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك اليوم في دوري روشن للمحترفين

تنقل أحداث مباراة الهلال وضمك، عبر شبكة قنواتSSC الرياضية السعودية تحديدا من خلال قناة SSC Hd1.