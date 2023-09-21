نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جمهورية شبين يُجمد نشاط الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكيدًا لإنفراد "الفجر" قررت إدارة نادي جمهورية شبين تجميد نشاط كرة القدم النسائية رسميًا، وأخطرت إتحاد كرة القدم بقرار مجلس إدارة نادي جمهورية شبين.

وبناءًا عليه تم إزالة اسم جمهورية شبين من مراسم قرعة الدوري الممتاز النسائي التي أقيمت منذ قليل بمقر إتحاد كرة القدم، ولم يدرج أسم الفريق بجدول مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية لموسم 2023-2024.

الجدير بالذكر أن جمهورية شبين كان قد تمكن من الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية الموسم قبل الماضي وأحتل الموسم قبل الأخير في ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وأجريت مراسم قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية وأسفرت عن مواجهات نارية في الأسبوع الأول حيث يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على دلفي السكندري، وفيوتشر يواجه الأميرية وصيف الدوري النسخة الماضية، ويستضيف وادي دجلة حامل اللقب فريق المقاولون العرب، ويحل المعادي واليخت ضيقًا على إتحاد بسيون، وسمواحة يواجه زد، والمجد السكندري يستضيف توت عنخ آمون، والبنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش، والطيران يواجه المصري.

وقررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية إنطلاق مسابقة القسم الثاني للسيدات يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر القادم