نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الزمالك في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريق السماوي مع نظيره نادي الزمالك مساء اليوم الخميس الموافق 21/9/2023، في إطار منافسات الجولة الأولي من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عبد الله جمعة، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل دونجا، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا.

أمامهما: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الجزيري