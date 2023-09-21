متى تبدأ الجولة السادسة من الدوري الإسباني؟ وأبرز لقاءات الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان عن موعد بداية الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024 وأبرز مباريات الأسبوع.

متى تبدأ الجولة السادسة من الدوري الإسباني؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد بداية الجولة السادسة من الدوري الإسباني وأبرز المباريات التي تشهدها هذه الجولة.

وتبدأ الجولة السادسة من الدوري الإسباني مساء الغد بمباراة قوية تجمع بين ديبورتيفو ألافيس وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة بمباريات مختلفة يوم السبت والموافق 23 سبتمبر وتتمثل في:-

جيرونا ضد ريال مايوركا - 2:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوساسونا ضد إشبيلية - 4:15 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برشلونة ضد سيلتا فيجو - 6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألميريا ضد فالنسيا - 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 24 سبتمبر

ريال سوسيداد ضد خيتافي - 2:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رايو فاليكانو ضد فياريال - 4:15 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لاس بالماس ضد غرناطة - 6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال بيتيس ضد قادش - 6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد - 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباريات الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.