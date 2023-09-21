نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الإسماعيلي ينتظر الشيك لتحديد موعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يخضع محمد بحيري مدافع الإسماعيلي الشاب لجراحة الرباط الصليبي خلال الساعات القادمة بعد تعرضه لإصابة مفاجئة ستبعده عن صفوف الفريق لفترة تمتد ل 9 أشهر.

وينتظر المدافع الشاب صرف الشيك الخاص بتكلفة عملية الرباط الصليبي، لتحديد الموعد النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أنه من المقرر ان يحسم مجلس إدارة الإسماعيلي الأمر خلال اجتماعه اليوم.

وتعرض مدافع الإسماعيلي الشاب للإصابة خلال مباراة فريق الشباب أمام نظيره الزمالك في دوري الجمهورية، فيما أثبتت الأشعة إصابته يالرباط الصليبي وخضوعه لفترة علاج طويلة.

وتلقى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي صدمة قوية بعد إصابة محمد بحيري، بسبب قلة المدافعين في الفريق الأول، حيث يعاني الإسماعيلي هذا الموسم قلة البدائل بجميع المراكز بعد إيقاف قيد الفريق ورحيل أكثر من عنصر أساسي.

وخسر الإسماعيلي أمام نظيره زد بهدف دون رد، في مستهل منافساته بمسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب استاد القاهرة.