نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية - دلفي ينجح في التعاقد مع زيزي إمام لتدعيم صفوفه للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولو نادي دلفي السكندري في الحصول على توقيع اللاعبة زيزي إمام لاعبة وسط ملعب فيوتشر والترام السابقة، وتم إتمام التعاقد لمدة موسم واحد 2023-2024.

ويأتي ذلك في إطار قيام مسئولو دلفي السكندري في تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية إستعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

الجدير بالذكر أن دلفي سيواجه بيراميدز في أولى جولات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتعتبر مواجهة صعبة للفريق السكندري صاحب الأرض أمام فريق بيراميدز.