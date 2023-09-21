نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو روماو يعلن تشكيل فاركو لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونو روماو المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل في أول جولاته بالدوري الممتاز علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل فاركو في مواجهة مودرن فيوتشر كالتالي:

محمد سعيد، عبد الله بكري، جيفرسون انكادا، كنجسلي سوكاري، محمود جهاد، محمود عماد، سيف تيري، عمرو جمال، رزقي حمرون، عزمي غوما.

وتضم قائمة البدلاء كلأ من: محمود السيد، احمد البحراوي، شكري نجيب، صلاح باشا، احمد عوض، احمد صغيري، احمد شريف، ياسين مرعي، احمد فؤاد

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة محمود ناجي ومساعدينه هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري، بالإضافة إلى حكم رابع وحكم فيديو ومساعد حكم فيديو. سيكون الحكم محمود ناجي مسؤولًا عن القرارات النهائية بمساعدة تقنية الفيديو.