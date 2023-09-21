نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الفتح في بطولة دوري روشن 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة الاتحاد والفتح وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والفتح يوم الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

نجح الاتحاد في الفوز على الأخدود بهدف نظيف كما فجر الفتح مفاجأة بالفوز على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد ١٥ نقطة في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد ١١ نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمي: مارسيلو جروهى.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي وعمر هوساوي وأحمد الشراحيلي وزكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي وإيجور كورنادو وعوض الناشري.

خط الهجوم: جوتا وبنزيما ورومارينهو.

موقف الاتحاد والفتح في جدول الدوري السعودي

احتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٧٢ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ٢٢ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر مباريتين.

في حين احتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٤٣ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ١٣ مباراة وتعادل في ٤ مباريات وخسر ١٣ مباراة.