أشرف حكيمي يفاجئ مبابي بتصريح تاريخي بعد مباراة دورتموند

انت الان تتابع خبر أشرف حكيمي يفاجئ مبابي بتصريح تاريخي بعد مباراة دورتموندوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتقد الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أن كيليان مبابي يستحق أن يتوج بالكرة الذهبية بناءً على موسمه السابق.

صاحب هدف من ركلة جزاء مساء الثلاثاء ضد بوروسيا دورتموند (2-0) في

دوري أبطال أوروبا

على العكس من ذلك، أظهر صديقه وزميله الكبير، أشرف حكيمي، نفسه قويًا للغاية من خلال السماح، على وجه الخصوص، لرجال لويس إنريكي بعدم سجل هدف أكثر من رائع على الألمان بعد عودتهم من غرفة تبديل الملابس (الدقيقة 58).من خلال المرور عبر المنطقة المختلطة، اغتنم الظهير الأيمن المغربي الفرصة للترويج لكسر بوندين، الذي تم الإعلان عنه كأحد المرشحين الرئيسيين لجائزة الكرة الذهبية إلى جانب ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند.

“في رأيي، مقارنة بكل ما فعله الموسم الماضي، فهو يستحق الفوز بالكرة الذهبية. قال نجم أسود الأطلس: “إنه لاعب رائع وآمل أن يتمكن من رفعه هذا العام”.