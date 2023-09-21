الأهلي يحقق إنجازا تاريخيا بالفوز على إجنايت الأمريكي في كأس العالم للأندية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، في تحقيق إنجازًا تاريخيًا جديدًا للمارد الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي، انتصارا صعبا على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، في المباراة الذي جمعت الفريقين في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في سنغافورة.

وقدم المارد الأحمر عرضا رائعا تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش، وظهر عدة لاعبين بشكل رائع على رأسهم إيهاب أمين وعمرو الجندري، لينجح المارد الأحمر في تحقيق انتصار مهم على حساب الفريق الأمريكي.

وبات الأهلي أول نادي إفريقي وعربي يحقق انتصارا في كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي لكرة السلة في كأس العالم للأندية

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كل من عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب، سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري.