نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فضيحة أخلاقية".. ريال مدريد يطرد 3 نجوم خارج البرنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، استبعاد 3 نجوم من لاعبي الفرق السنية الأقل(كاستيا)، في الفترة الأخيرة على أثر تورطهم في أزمة أخلاقية جديدة، مازالت على طاولة القضاء في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتم مثول ثلاثي لاعبي الملكي يوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في القضية المنسوبة لهم أمام القاضي خوليو وود.

- أسباب اتهام ثلاثي ريال مدريد

وكانت تلك الحادثة سببها نشر لاعبي ريال مدريد لمقطع فيديو لفتاه دون علمها، وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم توجيه لهم تهمة انتهاك الخصوصية.

وجاء قرار المحكمة الأخير، بالتحفظ على جميع الهواتف التي تخص لاعبي ريال مدريد، والتي كانت أداة في الواقعة، لفحصها ونقل كل محتويات خاصة بتلك الأمر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد، في تحقيق فوزا صعبا أمام يونيون برلين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف.

