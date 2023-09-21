نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لـ"الفجر الرياضي".. أوسورير يدفع بـ"إيشو" أساسيًا أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قليل مواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري النيل.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي.

واستقر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز بعد قليل في المباراة المُذاعة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

وكان موقع الفجر الرياضي قد كشف رغبة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في الدفع بالشاب أحمد إبراهيم إيشو أمام بيراميدز.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز بعد قليل.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: مصطفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا وعمرو السيسي وعمر جابر.

خط الهجوم: سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو وناصر منسي.