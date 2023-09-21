نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي لمواجهة شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي عن تشكيلة فريقه الرسمية أمام نظيره شيريف تيراسبول وذلك في بطولة الدوري الأوروبي.

ما هو تشكيل مباراة روما ضد شيريف في بطولة الدوري الأوروبي؟

وتنطلق مُباراة روما أمام شيريف تيراسبول مساء اليوم الخميس والموافق 21 سبتمبر في أولى لقاءات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل روما الرسمي ضد شيريف اليوم

في حراسة المرمى:- سفيلار.

في خط الدفاع:- يورينتي، نديكان، مانشيني.

في خط الوسط:- كارسدورب، سانشيز، كريستانتي، عوار.

في خط الهجوم:- الشعراوي، لوكاكو، زاليفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف في بطولة الدوري الأوروبي

وتنقل مباراة روما ضد شيريف على قناة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.