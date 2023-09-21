نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فياريال الرسمي لمواجهة باناثينايكوس في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فياريال الإسباني عن تشكيلته الرسمية أمام نادي باناثينايكوس في مشوار الدوري الأوروبي لهذه النسخة 2023-2024.

تشكيلة فياريال أمام باناثينايكوس في بطولة الدوري الأوروبي

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي التشكيل المتوقع لمُباراة فياريال ضد باناثينايكوس في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة فياريال وباناثينايكوس في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل فياريال الرسمي ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى:- ريينا.

في خط الدفاع:- فيمينيا، ماندي، جابيا، بيدرازا.

في خط الوسط:- سوريز، كابوي، كومسانيا، تريجيروس.

خط الهجوم:- موراليس، بريريتون.

وخصصت قناة بي إن سبورت القطرية لنقل أحداث مباراة فياريال أمام باناثينايكوس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.