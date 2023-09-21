نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تولوز الرسمي لمواجهة يونيون سان خيلويزي في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلوس مارتينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تولوز الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق يونيون سان خيلويزي بعد قليل بستاد لوتو بارك في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

تشكيل تولوز لمواجهة يونيون سان خيلويزي

حراسة المرمى: ريستس

خط الدفاع: ديسلر، كوستا، نيكولايسن، سوازو.

خط الوسط: كاسيرس، سيرو، ابو خلال.

خط الهجوم: شميدت، دونوم، دالينجا.

موعد مباراة تولوز ويونيون سان خيلويزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة تولوز ويونيون مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة تولوز ويونيون

تردد قناة bein sports 4

القمر: نايل سات

التردد: 11585

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3