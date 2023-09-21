نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. صاروخ عبد الله السعيد يهز الزمالك في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الأول في شباك نادي الزمالك، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

صاروخ السعيد يهز الزمالك في الشوط الأول

وافتتح عبد الله السعيد النتيجة بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، تجاوزت حائط الصد للاعبي الزمالك، وسكنت الكرة أقصى يمين الحارس محمد صبحي.

وجاء هدف السعيد في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول، بعد ضغط مكثف من الفريق السماوي لإحراز الهدف الأول، وكان له ما أراد بأقدام القائد.