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بالفيديو.. صاروخ عبد الله السعيد يهز الزمالك في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الأول في شباك نادي الزمالك، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

صاروخ السعيد يهز الزمالك في الشوط الأول

وافتتح عبد الله السعيد النتيجة بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، تجاوزت حائط الصد للاعبي الزمالك، وسكنت الكرة  أقصى يمين الحارس محمد صبحي.

وجاء هدف السعيد في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول، بعد ضغط مكثف من الفريق السماوي لإحراز الهدف الأول، وكان له ما أراد بأقدام القائد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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