نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.. أبو ظبي الرياضية تعلن نقل مباريات الدوري الإفريقي مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، نقل مباريات دوري السوبر الإفريقي "السوبر ليج"، بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة، والتي يشارك بها النادي الأهلي.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة دوري السوبر الإفريقي، بجانب 7 فرق أخرى، والتي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تدشينها مؤخرًا.

أبو ظبي الرياضية تعلن نقل مباريات الدوري الإفريقي

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أكد أن بطولة السوبر ليج، سوف تنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل وحتى شهر نوفمبر.

وكتبت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجانًا".

وأضافت: "وتجمع هذه البطولة المستحدثة ثمانية من نخبة الأندية الأفريقية وأكثرها شعبية وجماهيرية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي".