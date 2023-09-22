نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع أبو جريشة بلاعبي الإسماعيلي بعد الهزيمة أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص علي ابو جريشة على حضور مران الفريق اليوم والاجتماع باللاعبين عقب الهزيمة أمام زد بهدف دون رد في مستهل منافسات الفريق ببكولة دوري النيل.

أبو جريشة يجتمع بلاعبي الإسماعيلي

وشهد الاجتماع محاضرة من علي أبو جريشة وعماد سليمان طالبا خلالها اللاعبين ببذل المزيد من الجهد وتعويض هزيمة زد، والتركيز في المباراة القادمة أمام الإتحاد السكندري.

فيما شدد أبو جريشة على ضرورة الفوز على زعيم الثغر، مؤكدا للاعبين والجهاز الفني أن جمهور الإسماعيلي لن يقبل بأي نتيجة أخرى غير ذلك.

شهد المران تركيزت على النواحي الفنية، حيث خضع الاعبون الأساسيون لمران بدني خفيف، فيما أكمل باقي الفريق المران بشكل قوي.

ومن المقرر ان يواجه الإسماعيلي نظيره الإتحاد السكندري الخميس المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري النيل.

