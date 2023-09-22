كلوب يطلق تصريحات مثيرة عقب فوز ليفربول على لاسك في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تصريحات مثيرة عقب فوز فريقه الكبير على نظيره فريق لاسك لينز،في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق لاسك لينز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد 2023-2024.

تصريحات مثيرة من كلوب عقب الفوز في الدوري الأوروبي

وأوضح كلوب في تصربحات له عقب المباراة، عن إصابة لاعب ليفربول: "ريان جرافنبيرخ يعاني من تشنج بسيط وذلك بسبب إنه لم يشارك من وقت طويل، ولكن إصابته طفيفة فقد قدم مباراة رائعة وكان حاسمًا حقًا بالنسبة لنا".

وأشار: "متأكد من أن اللاعبين اعتقدوا أنه لا يوجد شيء جيد في الشوط الأول ولكن هذا لم يكن صحيحًا، لكنني سعيد حقًا لأنها كانت مباراة صعبة وفزنا بجدارة."

ثم اكمل: "أعلم أن الناس يتوقعون منا أن نطير خلال هذه المسابقة، لن يحدث ذلك، علينا أن نعمل ونحفر وأعتقد أننا فعلنا ذلك، يمكننا أن نتعلم الكثير."

واختتم كلوب، عن فوزه رقم 50 في أوروبا: "إذا كنت لا أزال محافظًا على 50 فوزًا بعد مرحلة المجموعات، ذلك سيعني أنني ما زلت أنجح مدرب في ليفربول، وسيكره الجميع ذلك!"