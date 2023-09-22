نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد: الهلال لا يستحق التعادل وهذا سبب بقائي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق طارق حامد، نجم منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، على تعادل فريقه مع الهلال، وكشف سر بقاؤه في دوري روشن.

تصريحات طارق حامد

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بهدف لمثله أمام نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

وقال طارق حامد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "SSC ": "اعتقد أن الهلال نجح في الحصول على نقطة من مباراتنا، وكنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لأننا قدمنا مباراة جيدة ".

وتابع حامد: "بعد أول موسم مع الاتحاد تلقيت العديد من العروض خارج السعودية، لكنني فضلت استكمال مشواري في الدوري السعودي لأنه أصبح أقوى بكثير عن المواسم الماضية".

جدير بالذكر أن طارق حامد، كان قد انتقل إلى صفوف ضمك لدعم خط الوسط، بعد رحيله عن الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.