محمد صلاح يبصم على رقم قياسي جديد مع ليفربول.. تساوى مع هنري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقما قياسيا مميزا، مع الريدز، مما جعله يعادل رقم النجم العالمي تيري هنري أسطورة نادي أرسنال.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول، لتحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق لاسك لينز، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل الهدف الثالث، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يبصم على رقم قياسي جديد

ووفقًا لما كشفته شبكة " أوبتا " للإحصائيات، فإن النجم المصري الدولي محمد صلاح، قد نجح في تسجيل 42 هدف مع ليفربول في كافة البطولات الأوروبية التس شارك فيها مع الريدز، وهذا أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب في نادي إنجليزي.

وبهذا العديد من الأهداف، تساوى النجم المصري محمد صلاح مع النجم العالمي تييري هنري، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي.

كما أن محمد صلاح ساهم في 7 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في 6 مباريات، سواء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي

