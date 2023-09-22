نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أرقام الجولة الأولى من بطولة دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري النيل، والتي انتهت بتعادل بيراميدز والزمالك بهدفين لكل منهما.

وكانت مباريات الجولة الأولى قد افتتحت الإثنين الماضي، بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي، والتي شهدت فوز الطلائع بهدفين دون رد.

واستانفت منافسات الجولة الثلاثاء وشهدت فوز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد، وفوز الأهلي على المصري البورسعيدي برباعية دون رد.

فيما شهدت منافسات الجولة الأربعاء، فوز الداخلية على إنبي بهدف دون رد، وفوز بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل سموحة والجونة بهدف لكل منهما.

فيما شهد ختام الجولة الأولى اليوم الخميس، فوز مودرن فيوتشر على فاركو بهدفين دون رد، وفوز الإتحاد السكندري على سيراميكا كيلوباترا بهدف نظيف، وتعادل بيراميدز والزمالك بهدفين لكل منهما،

الأهلي في صدارة جدول الترتيب بعد الجولة الأولى

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والإتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت اندية الاسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا كيلوباترا وانبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد نقاط.

بيرسي تاو هداف الجولة الأولى من دوري النيل

وييتصدر بيرسي تاو لاعب الأهلي ترتيب الهدافين برصيد هدفين، يليه برصيد هدف واحد كلا من عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد بلحاج وعبد الرحمن سمانة وابراهيما نداي ومحمود رزق وعبد العزيز السيد وفادي فريد ونبيل دونجا ومابولولو وكريم فراد وحسام اشرف وعبد الىحمن شيكا ومصطفى سعد ميسي واحمد عاطف ورضا سليم ويسري وحيد.

حصاد الجولة الأولى من بطولة دوري النيل

شهدت الجولة الأولى اشهار البطاقة الحمراء مرتين، حيث حصل باهر المحمدي على بطاقة حمراء خلال ظهوره الأول ضمن صفوف فريق المصري البورسعيدي عقب انتقاله من الإسماعيلي على سبيل البيع النهائي، فيما نال محمود علاء مدافع الزمالك بطاقة حمراء أمام بيراميدز.

فيما شهدت الجولة الأولى تحقيق 6 حراس مرمى الملين شيت هم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على لطفي حارس مرمى زد ومحمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية ومحمود ماهر حارس مرمى بلدية المحلة وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش ومحمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر.

بينما شهدت الجولة الأولى 4 ركلات ترجيح سجلها احمد بلحاج للجونة وعبد الرحمن سمانة لبلدية المحلة، فيما اهدر كلا من عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي وشريف رضا مدافع سموحة.