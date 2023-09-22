"أنا مستعد للقتال" موديست يعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ظهوره الأول مع فريقه، عقب الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

موديست يعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي أمام المصري

وتعاقد النادي الأهلي مع أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المنتهي، لمدة موسم واحد مع أحقية التجديد لموسم آخر.

وكان موديست شارك مع الفريق في الفوز ضد نادي المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وحرص المهاجم الفرنسي، على مشاركة جمهوره صورًا من مباراة المارد الأحمر ضد المصري البورسعيدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب أنتوني علي الصورة قائلًا: "المباراة الأولى الفوز الأول، سعيد بالعودة إلى الميدان، لقد كانت بداية رائعة في نادي كرة القدم الجديد الخاص بي وأتطلع إلى كل ما هو قادم، أنا مستعد للقتال والفوز معك".

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة سان جورج الإثيوبي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.